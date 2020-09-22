Энергетики ЕАО ликвидируют последствия паводка

Энергетики филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» выполняют аварийно-восстановительные работы в зоне паводка.

В субботу в селе Кукелево было восстановлено электроснабжение 10 жилых домов, обесточенных по заявлению главы Ленинского сельского поселения из-за затопления жилых домов. Угрозы объектам энергетики не было.

Энергетики подключили комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ в селе Ленинском по улице Полевой. Восстановление электроснабжения потребителей по улицам: Луговая, Северная, Первомайская, 30 лет Победы, Комбайнерская, Юбилейная, 70 лет Октября, а также по переулкам: Луговой и Школьный будет возобновлено после ухода воды из домов и донесению главы поселения о возможности подачи электроэнергии в пострадавшие от паводка дома.

Усложняется обстановка в Смидовичском районе. По заявке главы Приамурского городского поселения энергетикам пришлось отключить линию 0,4 кВ в селе Владимировка. Без электроснабжения остались две улицы.

Высоковольтные линии электропередач работают в штатном режиме. Для обеспечения безопасности оборудования возможно отключение трансформаторных подстанций при угрозе их затопления.

Организовано наблюдение за состоянием оборудования, которое оказалось в зоне подтопления, ведется мониторинг уровня рек. Для жителей подтопленных территорий подготовили памятки по электробезопасности. Жителям, оставшимся в своих домах, проводят инструктажи по порядку действий для безопасного возобновления электроснабжения в подтопленных домах.

Напоминаем, что во время паводка жителям категорически запрещается приближаться к линиям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и подвергшимся воздействию паводка, пользоваться электроприборами в подтопленных и непросушенных помещениях. Это смертельно опасно для жизни! ЗАПРЕЩАЕТСЯ предпринимать самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании! В случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва или провиса проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций сообщите об этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК» 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.