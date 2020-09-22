Лабинские электросети подготовили к зиме 142 энергообъекта

Лабинский филиал «Россети Кубань» завершил основную часть мероприятий ремонтной программы, которая призвана обеспечить дополнительную надежность электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 2020/2021 гг. Энергетики отремонтировали 142 объектараспределительной сети в населенных пунктах Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края.

К пику нагрузок подготовлено 86 комплектных трансформаторных подстанций. На них заменены автоматические выключатели, разрядники, разъединители и другое оборудование, а также обновлены диспетчерские наименования и предупреждающие знаки.

Кроме того, энергетики завершили плановый ремонт 46 воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ общей протяженностью более 175 км. В ходе работ специалисты заменили 442 стойки, свыше 500 изоляторов и более 70 км неизолированного провода.

Для обеспечения электробезопасности потребителей энергетики провели замену 1,2 тыс. ответвлений к частным домовладениям с использованием самонесущего изолированного провода. Современный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии в любую погоду и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм.

Чтобы снизить количество технологических нарушений из-за падения веток на провода во время непогоды, специалисты филиала расчистили свыше 45 га линий электропередачи от деревьев и кустарников. В труднодоступной горной местностиэти работы были проведены вручную с помощью бензопил.

Мероприятия программы технического обслуживания и ремонтов является основой бесперебойного функционирования объектов электроэнергетики, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Лабинскихэлектросетей. До 1 октября основные работы по ремонту энергообъектов будут завершены в полном объеме.