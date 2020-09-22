Польша намерена отказаться от использования угля и сосредоточиться на развитии возобновляемой и атомной энергетики. Политика ЕС в области сохранения климата, а также влияние на экономику страны пандемии коронавируса, вынудили правительство Польши ускорить переход к производству «чистой» энергии.

9 сентября 2020 г. польское Министерство по защите окружающей среды обнародовало Энергетическую политику страны на период до 2040 г. (Poland's Energy Policy for 2040, PEP 2040), целью которой является обеспечение справедливого перехода к чистой энергетике и достижение нулевых выбросов СО2. PEP 2040 представлена на утверждение правительства Польши. В соответствии с новой энергетической политикой к 2040 г. более половины генерирующего оборудования в стране будет работать на базе «чистых» источников энергии. Значительная роль в достижении целевых показателей, предусмотренных PEP 2040, отводится развитию новых стратегически важных секторов энергетики – атомной энергетики и шельфовой ветроэнергетики. PEP 2040 предусматривает сокращение доли угля в производстве электроэнергии от 37 до 56% к 2030 г. и от 11 до 28% – к 2040 г, Следует отметить, что в 2019 г. доля угля в общем объеме энергоресурсов в стране составила 74%.

Согласно PEP 2040 к 2040 г. в Польше будут введены в эксплуатацию первые АЭС суммарной мощностью от 6 до 9 ГВт, что потребует инвестиций в размере $ 40 млрд, причем первую АЭС мощностью 1 - 1,6 ГВт планируется построить к 2033 г. Кроме того, к 2040 г. в стране планируется ввести в эксплуатацию 8 - 11 ГВт мощности шельфовой ветрогенерации, инвестиции в развитие которой составят $ 35 млрд. Ожидается, что в рамках реализации проектов строительства АЭС и ВИЭ-генерации в стране будет создано 300 тыс. новых рабочих мест. Польша стала единственной страной ЕС, отказавшейся принять европейскую инициативу о достижении климатической нейтральности к 2050 г., т.к. стране потребуются более длительное время и более масштабные инвестиции для перехода от использования угля к использованию «чистых» энергоресурсов. В августе 2020 г. правительство Польши заявило, что страна сможет отказаться от использования угля в энергетике не позднее 2060 г. Однако, по заявлению международной экологической группы Гринпис (Greenpeace), стратегия Польши не отвечает на современные климатические вызовы, т.к. PEP 2040 предполагает сохранение значительной доли угля до 2030 г. и не определяет точные сроки отказа от этого вида топлива. Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) прогнозирует, что в период с 2019 г. по 2024 г. в Польше произойдет 65% рост установленной мощности ВИЭ-генерации, а американское агентство Bloomberg считает, что Польша в ближайшие годы станет самым интенсивно развивающимся рынком «зеленой» энергетики Европы.

Информационно-аналитический ресурс Electric Energy Online