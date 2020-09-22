«Российские железные дороги» объявили тендер на строительство Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали в Верхнебуреинском районе Хабаровского края (Дальневосточной железной дороге), сообщает RosTender.info.

Максимальная цена контракта с победителем составляет 7 млрд 729 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 2 октября, 20 октября конкурсная комиссия планирует назвать победителя.

Длина нового Дуссе-Алиньского тоннеля составит 1824 метра. Однопутный тоннель пройдет параллельно существующему. Согласно материалам тендера, проходку тоннеля будут вести уступным способом с аркобетонным временным креплением, применят и другие современные технологии. Как ожидается, тоннель будет сдан в декабре 2025 года.

Старый Дуссе-Алиньский тоннель находится на участке железной дороги Ургал - Постышево. Строительство тоннеля началось в 1939 году, завершилось в 1982 году. Технические недочеты проекта негативно сказались на его сегодняшнем состоянии. Специалисты РЖД пришли к выводу, что для реконструкции существующего тоннеля придется надолго останавливать движение поездов на данной ветке. Было принято решение о строительство нового тоннеля, после чего планируется реконструировать старый.

РЖД в настоящее время осуществляет проект модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей с увеличением их пропускных способностей.

