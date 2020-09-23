Компания Xinming Cable Machinery, производитель оборудования с мировым именем, принимает участие в Wire China 2020, международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов. Компания Xinming ежегодно расширяет линейку своего оборудования, основанную на передовых мировых технологиях производства кабельного оборудования. Xinming производит экструзионное, волочильное, крутильное оборудование, линии перемотки, бухтования, бронирования, тяговые устройства. На этот раз компания выставила свою новинку, машину для парной скрутки.

Wire China в этом году проходит с 23 по 26 сентября в Шанхае. За 18 лет выставка превратилась в самое влиятельное в Азии и второе по величине событие в мире по производству проволоки. Wire China способствует развитию промышленности и внедрению инновационных решений в производство проволоки и кабеля, а также повышению качества продукции и продвижения новой продукции на китайский рынок. Большой популярностью у участников и гостей Wire China пользуются научно-деловые мероприятия, проводимые в рамках выставки. Выставка в очередной раз демонстрирует местные и зарубежные инновации в области кабелей, проводов, кабельной арматуры, а также новые технологии монтажа и прокладки кабельных линий, тестирующее оборудование. Ожидается, что эту выставку посетит более 45 тысяч человек.

В 2020 году отрасль столкнулась с серьезными проблемами, вызванными Covid-19. В связи с этим обеспечение здоровья и безопасности каждого участника Wire China являются приоритетом для организаторов. На выставке проводится ряд строгих мер гигиены и правила дистанцирования.