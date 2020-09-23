Волгоградские энергетики ПАО «Россети Юг» установили на воздушной линии 110 кВ «Роднички-Рябовская» инновационное оборудование - пневматические безынерционные гасители вибрации.

Новое высокотехнологичное оборудование служит для гашения колебаний проводов в ветреную погоду. Гасители вибрации предохраняют их от изломов в местах креплений. Надломленные от частых колебаний провода подвержены обрывам, что приводит к технологическим нарушениям и перебоям в энергоснабжении потребителей.

Двадцатикилометровая воздушная линия, которая выбрана для испытания новшества, участвует в транзите электроэнергии для 70 тысяч жителей Нехаевского, Алексеевского, Кумылженского и Серафимовичского районов Волгоградской области. Более ста пневматических безынерционных гасителей установлены пока на полуторакилометровом участке линии. В случае успешных испытаний будет принято решение о закупке нового приспособления и оснащении им линий электропередачи для обеспечения надежного энергоснабжения жителей региона.