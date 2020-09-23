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На воздушных линиях электропередачи в Волгоградской области начались испытания инновационного оборудования

На воздушных линиях электропередачи в Волгоградской области начались испытания инновационного оборудования

23 сентября 2020, 16:30
Рубрика: Инновации
Метки: РОССЕТИ ЮГ, МРСК ЮГА, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Юг, МРСК ЮГА, инновации

Волгоградские энергетики ПАО «Россети Юг» установили на воздушной линии 110 кВ «Роднички-Рябовская» инновационное оборудование - пневматические безынерционные гасители вибрации.  

Новое высокотехнологичное оборудование служит для гашения колебаний проводов в ветреную погоду. Гасители вибрации предохраняют их от изломов в местах креплений. Надломленные от частых колебаний провода подвержены обрывам, что приводит к технологическим нарушениям и перебоям в энергоснабжении потребителей.

Двадцатикилометровая воздушная линия, которая выбрана для испытания новшества, участвует в транзите электроэнергии для 70 тысяч жителей Нехаевского, Алексеевского, Кумылженского и Серафимовичского районов Волгоградской области. Более ста пневматических безынерционных гасителей установлены пока на полуторакилометровом участке линии. В случае успешных испытаний будет принято решение о закупке нового приспособления и оснащении им линий электропередачи для обеспечения надежного энергоснабжения жителей региона.

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