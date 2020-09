Министерство энергетики Болгарии (Bulgarian Ministry of Energy) опубликовало проект Стратегии устойчивого развития энергетики до 2030 г. с горизонтом до 2050 г. (Sustainable Energy Development Strategy until 2030 with a horizon until 2050).

В соответствии с проектом Стратегии планируется сохранять в эксплуатации угольную генерацию до и после 2030 г. Ожидается, что АЭС Белене (Belene) мощностью 2 ГВт будет введена в эксплуатацию только после 2030 г. При этом в проекте Стратегии предусматривается ввод в эксплуатацию к 2030 г. 2 645 МВт ВИЭ-генерации, включая 2 174 МВт солнечной, 249 МВт ветровой и 222 МВт генерации на биомассе.

Подготовленным министерством энергетики документом предусмотрено увеличение доли ВИЭ в конечном потреблении энергоресурсов до 27,1%, в производстве электроэнергии – до 30,3%, в отоплении и кондиционировании – до 42,6% и в транспортном секторе – до 14,2% к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata