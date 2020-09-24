Специалисты компании «Россети Сибирь» фиксируют увеличение количества штормовых прогнозов и неблагоприятных погодных явлений, способных повлиять на работу энергообъектов в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом энергетикам удается снижать аварийность в сетях.

Данные наблюдений метеорологических станций констатируют значительное повышение температуры воздуха, изменение годовой суммы и характера осадков, рост частоты и интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений. Так общее количество неблагоприятных явлений природы, которые могут сказаться на работе энергосистемы, по разным данным, за последние 10 лет увеличилось в два раза, сильных ветров (более 20 метров в секунду) стало больше в четыре раза, а число гроз выросло почти вдвое.

На территории присутствия Россети Сибирь за 8 месяцев прошлого 2019 году было объявлено 166 штормовых предупреждений и наблюдалось 290 неблагоприятных погодных явлений. А с начала 2020 года их зафиксировано 153 и 420 соответственно. Наибольшее количество штормовых предупреждений на территории Сибири и Дальнего Востока было в мае – 41, а в июне был побит годовой рекорд неблагоприятных погодных явлений – 79.

Это значит, что каждый раз подразделения Россети Сибирь работают в особом режиме или режиме повышенной готовности к внештатным ситуациям. Решая главную задачу – надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и социально значимых объектов – во всех регионах присутствия компании энергетики обеспечивают немедленное реагирование 898 бригад, 4707 человек и 1810 единиц техники. На случай возможных технологических нарушений к включению в работу готовятся резервные источники снабжения электроэнергией (всего 638 РИСЭ суммарной мощностью 49,1 МВт). Для контроля надежного функционирования электросетевого комплекса организуется взаимодействие с органами власти, ГУ МЧС РФ по регионам Сибири и Дальнего Востока.

Несмотря на природные катаклизмы, аварийность в сетях компании «Россети Сибирь» ежегодно снижается: по итогам 8 месяцев количество технологических нарушений в сети 6 кВ и выше на всей территории присутствия энергокомпании снизилось на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года. И энергетики продолжают активную работу по повышению надежности электроснабжения потребителей. Судя по прогнозам климатологов, эти усилия им придется только наращивать.

Глобальное изменение климата, вследствие которого погода становится все более непредсказуемой – это главный климатический вызов не только для Сибири, но и для всего мира. Об этом говорится в пятом оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая работает под эгидой ООН с 1988 г. и предоставляет мировому сообществу научное мнение и результаты исследований о состоянии и изменении климата. К концу XXI столетия эксперты ожидают повышения температуры воздуха на планете на 3-6°C, а уровня Мирового океана – на 20-60 см. В результате резко вырастет число тайфунов, ураганов, затоплений.

Напоминаем, в компании «Россети Сибирь» действует единый call-центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 можно круглосуточно сообщить о повреждении на линии электропередачи, обрыве или провисании провода и других нарушениях электроснабжения.