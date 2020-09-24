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В Волгограде на капремонт линии скоростного трамвая потратят 1,5 млрд

В Волгограде на капремонт линии скоростного трамвая потратят 1,5 млрд

24 сентября 2020, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Транспорт 

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В Волгограде в течение трех будут продолжаться работы по капитальному ремонту и модернизации линии скоростного трамвая, сообщает RosTender.info. МУП «Метроэлектротранс» проводит 2 тендера на капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая. Максимальная цена контракта по первому тендеру составляет 1 млрд 8 млн рублей, по второму – 479 млн рублей.

Работы пройдут в границах участка от улицы Землянского до площади Дзержинского. Как ожидается, капремонт завершится в конце 2023 года. За это время будет проведена модернизация по современным технологиям пути, переездов, остановочных пунктов, контактной сети, инженерных сетей. Также предусмотрено обустройство шумозащитного покрытия путей, снижающего уровень шума от движущихся трамваев. МУП «Метроэлектротранс» направит на капремонт собственные средства.

Предложения от участников обоих тендеров принимают до 1 октября, в этот же день подведут итоги закупок.

Фото: riac34.ru

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