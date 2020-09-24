28 сентября в Москве стартует VII Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП», организаторами которого выступают Фонд Росконгресс и Национальный Центр ГЧП при поддержке и активном участии ВЭБ.РФ. В этом году в фокусе внимания окажутся вопросы привлечения частных инвестиций в модернизацию инфраструктуры, в том числе развитие городских территорий и внедрение цифровых технологий для повышения качества жизни людей, использование механизмов ГЧП в различных отраслях, развитие новых инструментов долгосрочного финансирования инфраструктуры и совершенствование профильного законодательства.

Правительство отводит важную роль инфраструктурным стройкам в процессе восстановления и дальнейшего роста российской экономики. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин в рамках своего выступления в Госдуме в июле акцентировал внимание на создании транспортных объектов, которые дадут мультипликативный эффект для смежных областей и позволят повысит инвестиционную привлекательность регионов. Создание комфортной и безопасной среды для жизни включено в национальные цели развития до 2030 года. При этом на федеральном уровне все чаще звучат призывы более активно привлекать бизнес к созданию качественной инфраструктуры и использовать альтернативные механизмы финансирования вместо бюджетных, где это возможно.



Ключевым событием конгресса станет пленарная сессия «Инфраструктура для людей: как частные инвестиции меняют качество жизни в регионах и городах» с участием руководителей Минэкономразвития, Минтранса, ВЭБ.РФ, глав ряда субъектов РФ, топ-менеджеров финансирующих организаций и инфраструктурных компаний. В рамках сессии поднимут вопросы развития городской и региональной инфраструктуры, создания стимулов для притока инвестиций и комплексных подходов к развитию территорий. Также участники подискутируют о роли государства в реализации ГЧП-проектов, преимуществах и недостатках облигаций и проектного финансирования. Отдельным блоком станет обсуждение потенциала ГЧП для развития транспортной, IT, коммунальной и образовательной инфраструктуры, в том числе основные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы и публичные партнеры в таких проектах, и возможности для их преодоления.



В рамках сессии состоится награждение лауреатов Национальной премии в области инфраструктуры «РОСИНФРА». В этом году на премию поступило 107 заявок, свои предложения направили около 30 субъектов РФ. Награды будут вручены в 16 номинациях: лучшие проекты определят в транспорте, ЖКХ, здравоохранении и других отраслях социальной сферы, отдельно отметят инвесторов, финансирующие организации и консультантов.



Российская неделя ГЧП пройдет в Москве с 28 сентября по 1 октября. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический партнер – ВТБ Инфраструктурный холдинг. Официальный партнер – InfraOne. Специальный партнер – группа компаний «Просвещение». Также в числе партнеров: МТС, Spectrum, Dentons, Renaissance Construction, RWM Capital, Herbert Smith Freehills, PwC.

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