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В Кемерово на "Азоте" произошёл крупный пожар: в МЧС назвали причину

В Кемерово на Азоте произошёл крупный пожар: в МЧС назвали причину

25 сентября 2020, 12:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Кемерово вечером 24 сентября 2020 года произошёл крупный пожар в одном из цехов «Азота». Ему был присвоен ранг № 3, то есть ситуация была сложной и для тушения привлекались дополнительные силы. Всего на месте работали 120 человек и 40 единиц техники. В МЧС Кузбасса рассказали NGS42.RU о причинах возгорания.

— По предварительным данным, причиной пожара является нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, — сказали корреспонденту NGS42.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Напомним, сигнал о возгорании поступил в МЧС в 18:15. На тот момент пожар уже был на площади 300 квадратных метров. Его локализовали в 19:14, а спустя 7 минут пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации открытого горения. В результате происшествия никто не пострадал.

 

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

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