Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров провел рабочую поездку в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В рамках визита он посетил Учебный комплекс «Россети Ленэнерго» и провел совещание с руководством производственного блока.

Одной из тем встречи стал переход на новую модель оперативно-технологического управления, которая создается в рамках концепции «Цифровая трансформация-2030». Она реализуется с использованием системы SCADA. «Россети Ленэнерго» – один из пилотных полигонов внедрения.

«Наша задача – модернизация сетевой инфраструктуры по всей стране с масштабированием успешного опыта регионов. В 2022 году в Санкт-Петербурге появится один из передовых комплексов – Единый центр управления сетями. Он позволит автоматизировать переключения, осуществлять прогноз потребления и расчет оптимальных режимов работы сети», – подчеркнул Андрей Майоров.

Главный инженер «Россетей» отметил также значимость работы по замене более 1000 км в Ленинградской области «голого» провода на самонесущий изолированный. Проект находится на финишном этапе – в 55 населенных пунктах он уже завершен. Получен серьезный эффект: минувшей зимой количество технологических нарушений снизилось на 25%.

С 2022 года «Россети Ленэнерго» планируют перейти на выполнение работ в сетях 0,4 кВ на базе самонесущего изолированного провода без ограничения электроснабжения потребителей. Бригада «Россети Ленэнерго» продемонстрировала Андрею Майорову технологию их ведения под напряжением. Обучение по этому направлению в «Россети Ленэнерго» уже прошли более 200 сотрудников.

«Реализация концепции цифровой трансформации требует от нас инновационного подхода и поиска передовых технологических решений. Системная работа «Россети Ленэнерго» в части комплексного совершенствования электросетевого комплекса ведется по самым разным направлениям, включая собственные научные разработки. В результате мы получаем стабильное снижение количества технологических нарушений, а сроки подключения потребителей к сетям «Россети Ленэнерго» – одни из самых низких в стране. Наша масштабная цель – создать к 2030 году полностью управляемую распределительную инфраструктуру, обеспечивающую максимальное качество электроснабжения потребителей с минимальными потерями при передачи», – отметил генеральный директор компании Андрей Рюмин.

В рамках рабочей поездки Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров проинспектировал Ломоносовский район электрический сетей (РЭС) филиала «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» и открыл там новый административно-бытовой комплекс, где будут работать более 70 энергетиков. В здании расположен современный диспетчерский пункт, 28 кабинетов для персонала и гаражный бокс для спецтехники.

Также Андрей Майоров посетил Выборгский преобразовательный комплекс, который работает на подстанции «Россети ФСК ЕЭС» 330/400 кВ «Выборгская». Сейчас идет комплексная реконструкция энергообъекта, одна из задач которой – увеличение перетоков электроэнергии в Финляндию.