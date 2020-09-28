Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» должны закончить технологическое подключение четырех объектов водоснабжения, расположенных в Бахчисарайском районе. После полного подключения новых скважин к электросетям жители крымской столицы смогут получать дополнительные объемы воды.

Два метра 20 сантиметров под землей, по словам работника Вячеслава Муроялова, идеальная длина для монтажа опор электропередач. Их устанавливают возле села Табачное, чтобы подключить к сети четыре объекта водоснабжения. Тут прорубили новые скважины.

Строительство воздушных линий электропередач было выбрано не случайно. Работу нужно закончить в кратчайшие сроки, прокладка же подземных линий заняла бы гораздо больше времени, утверждают специалисты. А так, в среднем за день, рабочие монтируют провод длиной более одного километра.

В окрестностях села Табачное работа не прекращается ни на минуту. Проект нужно сдать в срок. Параллельно прокладывают водовод. Скважины будут обеспечивать водой Симферополь. По словам специалистов, бесперебойная их работа — одна из первостепенных задач.