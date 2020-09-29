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В Калининграде раскрыта кража электрокабеля стоимостью более 1 млн рублей

В Калининграде раскрыта кража электрокабеля стоимостью более 1 млн рублей

29 сентября 2020, 18:00
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Сотрудниками калининградской полиции раскрыта кража катушки с электрическим кабелем с территории строящегося здания на улице Артиллерийской. Ущерб от действий злоумышленников превысил 1 миллион рублей.

В ОМВД России по Ленинградскому району обратился с заявлением представитель компании, занимающейся прокладкой кабеля. Сотрудники полиции выяснили, что неизвестные тайно похитили электрокабель со стройплощадки в ночь на 14 сентября.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже причастен 27-летний житель областного центра, ранее судимый. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенное неустановленным лицам.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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