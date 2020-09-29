В Нижнем Новгороде прошла конференция ЦИПР-2020

Госкорпорация Ростех выступила стратегическим партнером V ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020). Ее посетил 3161 человек из 14 стран, более 25 000 человек смотрели трансляции сессий через сайт конференции, YouTube-канал и платформу IVI. На ЦИПР-2020 Ростех представил работу российской базовой станции 5G и последние разработки Корпорации в рамках стендовой экспозиции, заключил три соглашения, организовал серию региональных роуд-шоу по нацпроектам.

В конференции приняли участие генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, заместитель генерального директора Александр Назаров, индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса Сергей Сахненко, директор по особым поручениям Василий Бровко, директор по цифровой трансформации Рачик Петросян и директор по управлению персоналом Юлия Цветкова. Также в рамках ЦИПР-2020 выступили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, начальник управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Ольга Голодец, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелком» Джордж Хелд, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор ООО «ВЭБ Венчурс» Олег Теплов и другие представители власти и ведущих цифровых компаний.

Одним из ключевых событий ЦИПР-2020 стала презентация работы первой российской базовой станции 5G. Стенд Ростеха с функциональным макетом базовой станции состоял из трех частей: радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, ядра мобильной сети (5GC).

«Представленный на ЦИПР-2020 образец является российской разработкой. Он совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами. Ростех станет координатором производственной кооперации разработчиков и производителей оборудования 5G в России», – заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Макет базовой станции работает в режиме Stand Alone, позволяющем реализовать полную функциональность сети 5G. С помощью функционального макета на стенде Ростеха продемонстрированы такие возможности сети 5G, как мобильный интернет, мобильная виртуальная реальность, дополненная реальность и видеостриминг в разрешении 4K.

«ЦИПР-2020 стал важной вехой на пути развития 5G в России. Корпорация продемонстрировала первый материальный результат – опытный образец российской базовой станции 5G. Это показывает, что у России есть шанс выйти на мировой рынок оборудования связи для 5G и занять на нем свое место. Однако разработка коммерческого оборудования и строительство полноценной 5G-сети в России потребуют годы работ, десятков миллиардов рублей и плотной кооперации всех производителей», – сообщил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

В первый день ЦИПР-2020 Госкорпорация Ростех заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы в организации работы первой в России 5G-лаборатории для решения городских задач. Соглашение подписали директор по особым поручениям Корпорации Василий Бровко и руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко в присутствии генерального директора Корпорации Сергея Чемезова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Другим важным событием стала презентация проекта Rostec.digital, направленного на перезапуск процесса цифровой трансформации госуправления и отраслей экономики. Rostec.digital будет взаимодействовать с органами власти на некоммерческой основе. Новый инструмент поможет проанализировать статус цифровой трансформации, сформулировать необходимые задачи и предложить решения на всех этапах реализации проекта. В первый день конференции генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным было подписано соглашение о цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики региона. Также Корпорация и Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации заключили соглашение о трансформации отраслей строительства и ЖКХ. Ростех окажет методологическую и экспертную поддержку министерству в реализации возложенных на него полномочий в сфере цифровой трансформации отраслей строительства и ЖКХ. При этом особое внимание будет уделено применению механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Компания NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий и партнер Госкорпорации Ростех, продемонстрировала в рамках ЦИПР-2020 работу решения Anti-COVID на основе системы распознавания лиц FindFace. Решение позволяет контролировать соблюдение эпидемиологических ограничений, включая ношение медицинских масок, и определение социальных связей для выявления потенциально зараженных лиц. Кроме того, в рамках ЦИПР-2020 NtechLab и MedPoint24 представили программно-аппаратный комплекс для проведения удаленных медицинских осмотров, интегрированный с системой распознавания лиц. Также во время конференции NtechLab объявил о привлечении инвестиций РФПИ и ведущих суверенных фондов Ближнего Востока. Сумма инвестиций составила более 1 млрд рублей.

В заключительный день конференции ЦИПР-2020 была запущена серия региональных роуд-шоу, которая началась с панельной дискуссии «Национальные проекты как драйверы научно-технологического прорыва». Модератором выступила заместитель директора по особым поручениям и руководитель направления по реализации национальных проектов в Госкорпорации Ростех Елена Рахимова, спикерами сессии – заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко, индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко, глава Швейцарского центра содействия бизнесу в России Лоренц Видмер и управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Vertica Coaching и профессор Бизнес-школы Лозанны Гай Нгао.

Основными вопросами стали кооперация бизнеса и государства, интеграция корпораций в нацпроекты, заимствование международного опыта и его применение в российских бизнес-условиях. Так, например, Ростех и Нижегородская область ведут совместные работы по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сфере государственного управления региона. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что регион уже участвует в реализации всех 13 национальных проектов.

В рамках панельной дискуссии «Возможности для российских промышленных компаний в устойчивом бизнесе на примере регионального и федерального уровня» состоялось несколько презентаций. Управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Vertica Coaching Гай Нгао рассказал об основных качествах, которые должен иметь лидер XXI века, а основатель проекта Excelerate Partners, сооснователь & инвестор проекта Go Beyond Investing AG Андре Деляфонтейн раскрыл тему конкурентного преимущества.

Тему формирования высокоэффективного кадрового состава продолжила Анна Сагалова, управляющий партнер швейцарской консалтинговой компании APiC Partners in Change. В своем выступлении она подчеркнула роль команды как основного агента изменений и ключевого звена для обеспечения эффективности, инновационности и устойчивого развития компании.

О подготовке кадров как ключевом ресурсе успешной конверсии в рамках нацпроектов рассказала директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова. В своем выступлении она осветила актуальную для многих компаний проблему недостатка на предприятиях ОПК специалистов, способных работать в условиях рынка, тендерных сроков, нацпроектов.

«Профессиональные инженерные кадры во многом являются центром формирования прибыли организации. Достижение целей национальных проектов, развитие гражданской продукции невозможно без опоры на сильные кадры, способные работать в кросс-функциональных командах с привязкой к выручке от продаж, на стыке дисциплин и отраслей. При этом, в отличие от ГОЗ, выпуск гражданской продукции требует умения строить и ориентироваться в бизнес-моделях, оперативно выпуская новые продуктовые релизы с учетом запросов заказчиков и рынка», – отметила Юлия Цветкова.

Возможным решением проблемы недостатка кадров является обучение наиболее гибких и способных к адаптации специалистов с жесткой привязкой к критериям и результатам обучения. Такая практика уже реализуется в Корпорации как в рамках взаимодействия с опорными вузами, так и на базе Корпоративной сетевой академии Ростеха при проведении акселерационных программ.

«Важной законодательной новеллой для нас явились изменения в 474-м указе президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», определившие общественно значимые результаты национальных проектов. Вектор и целевые показатели национальных проектов заданы максимально четко, это позволяет нам сфокусироваться и готовить профильных специалистов под конкретные задачи, одновременно обучая их навыкам проектной работы и умению системно мыслить», – прокомментировала Юлия Цветкова.

Инвестиционный эксперт Юлия Неровня представила доклад о шагах, предпринимаемых Госкорпорацией Ростех в реализации национальных проектов. В настоящий момент национальные проекты в Корпорации разделены на три основных направления: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Отдельные проекты могут быть реализованы только с получением господдержки как в рамках прямого финансирования госпроекта, так и за счет других мер поддержки. Примером такого проекта может быть реализация строительства теплотрассы от модернизированной в рамках КПМИ ТЭЦ, где окупаемость стала возможна только при условии частичной компенсации затрат на строительство.

Также в сессии выступил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. В своей презентации он сопоставил бизнес-кейсы регионального и федерального уровней и обозначил возможности для российских промышленных компаний.

Организатором конференции является компания ОМГ. Мероприятие прошло при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

Стратегическими партнерами выступили Госкорпорация Ростех, Госкорпорация Росатом, организация «Цифровая экономика», Объединенная двигателестроительная корпорация. ВИП-партнер – АО «Концерн Росэнергоатом». Официальный партнер – ОАО «РЖД», компании Mail.ru Group, «МегаФон», NtechLab, ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», АО «Ситроникс», венчурный фонд VEB Ventures, «Газпром нефть», ПСБ, АО «Почта России», ПАО «Сбербанк», ООО «НТ». Официальный банк конференции – АО «Россельхозбанк». Партнер деловой программы – Научно-исследовательский институт коммуникационных стратегий (НИИКС). Официальный онлайн-партнер площадки – IVI. Партнеры конференции: Концерн «Автоматика», Национальный центр информатизации, компания-разработчик «МойОфис», Huawei, Фонд «Сколково», «Эр-Телеком Холдинг», ГК «Урбантех», ПАО «МТС», медицинский сервис «СберЗдоровье», OCS Distribution. Бизнес-партнер – компания BetBoom. Партнер панельной дискуссии – компания «Рош». Спонсор региональных сессий – АО «РТ – Проектные технологии». Экспонеты: ООО «РТ-Инжиниринг» (ГГИС «ГЕОМИКС»), ООО «БУЛАТ», «РЕД СОФТ», компания «Открытая мобильная платформа», «АйСиЭл Техно», «РусБИТех-Астра», ООО «Арциус». Спонсорская помощь – компания «МаксимаТелеком».

Фото: Виктор Молодцов, Антон Тушин, Александр Уткин