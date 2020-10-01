 
Компании

Сотрудники "ЗЭТО" награждены медалями "100 лет плану ГОЭЛРО"

Сотрудники ЗЭТО награждены медалями 100 лет плану ГОЭЛРО

1 октября 2020, 09:30
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
109
Новости компании

ЗЭТО, 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО

ЗЭТО, 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО

Представители ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в расширенном заседании Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации Федерального Собрания РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности по теме «100 лет плану ГОЭЛРО».

По итогам совещания состоялось награждение  энергетиков памятными медалями в честь 100-летия ГОЭЛРО. За личный вклад в развитие электроэнергетической отрасли юбилейными наградами удостоены и сотрудники предприятия «ЗЭТО».

ГОЭЛРО - Государственный План электрификации России. План ГОЭЛРО в Советской России сыграл огромную роль в промышленном развитии страны и определил будущее российской энергетики. Его реализация сформировала, по сути, всю отечественную экономику и до сих пор в значительной мере ее определяет.  

Справочно:

ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) — орган, созданный 21 февраля 1920 года для разработки  проекта электрификации России после Октябрьской революции 1917 года. Аббревиатура часто расшифровывается также как Государственный план электрификации России, то есть, продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после революции.

Подробнее о плане советской электрификации:

на сайте «100 лет ГОЭЛРО»  goelro100.tgc1.ru или на сайте Минпромторга minenergo.gov.ru/node/3039

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
УНКОМТЕХ примет участие в конференции
НПП
Еще больше продукции ДКС в ваших проектах!
НП
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Дискуссия АЭК в прямом эфире
+