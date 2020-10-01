Сотрудники "ЗЭТО" награждены медалями "100 лет плану ГОЭЛРО"

Представители ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в расширенном заседании Научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации Федерального Собрания РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности по теме «100 лет плану ГОЭЛРО».

По итогам совещания состоялось награждение энергетиков памятными медалями в честь 100-летия ГОЭЛРО. За личный вклад в развитие электроэнергетической отрасли юбилейными наградами удостоены и сотрудники предприятия «ЗЭТО».

ГОЭЛРО - Государственный План электрификации России. План ГОЭЛРО в Советской России сыграл огромную роль в промышленном развитии страны и определил будущее российской энергетики. Его реализация сформировала, по сути, всю отечественную экономику и до сих пор в значительной мере ее определяет.

Справочно:

ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) — орган, созданный 21 февраля 1920 года для разработки проекта электрификации России после Октябрьской революции 1917 года. Аббревиатура часто расшифровывается также как Государственный план электрификации России, то есть, продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным планом развития экономики, принятым и реализованным в России после революции.

Подробнее о плане советской электрификации:

на сайте «100 лет ГОЭЛРО» goelro100.tgc1.ru или на сайте Минпромторга minenergo.gov.ru/node/3039