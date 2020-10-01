Перехлест проводов линий электропередачи, спровоцировавший короткие замыкания, является основной причиной пожаров, которые произошли накануне в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"По предварительной оценке специалистов, основная причина возгораний - короткое замыкание на линиях электропередачи в результате перехлеста проводов. Сильный порывистый ветер до 25 м/с способствовал и быстрому распространению огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду в Ростовской области было зафиксировано 234 природных пожара. Наиболее напряженная обстановка отмечена в Каменском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Тацинском, Чертковском, Цимлянском и Шолоховском районах. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 420 га.

В пресс-службе отметили, что в нескольких районах области власти пошли на ночное отключение электроэнергии, чтобы не допустить новых возгораний. При этом социально значимые объекты работали на резервных мощностях. Эта мера оказалась эффективной, новых пожаров не было зафиксировано. В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности губернатор Василий Голубев поручил главам городов и районов, в которых пока не справились с огнем, проработать вопрос об отключениях электроэнергии, подчеркнув необходимость информирования об этом жителей.

"Прогноз погоды на ближайшие дни не внушает оптимизма, главная задача - не допустить новых пожаров и жертв", - сказал Голубев.

В городе Константиновске от огня пострадали два дома. Одна семья на время переехала к родственникам, другая - в пункт временного размещения. По распоряжению губернатора региона, им должна быть оказана необходимая помощь.

Сейчас в Ростовской области действует один ландшафтный пожар в Октябрьском районе и два лесных пожара в Цимлянском и Милютинском районах, в Милютинском районе пожар локализован. Угроза населенным пунктам снята. Для тушения пожаров создана группировка сил и средств РСЧС в составе 698 человек и 183 единиц техники. Привлечены аэромобильные группировки ГУ МЧС по Краснодарскому и Ставропольскому краям и Донского спасательного центра МЧС.