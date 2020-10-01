Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова посетила с рабочим визитом предприятия топливного дивизиона Росатома в ЗАТО Новоуральск Свердловской области. Двухдневный визит был приурочен к двойному профессиональному празднику - 75-летию атомной отрасли и Дню работника атомной промышленности.

В ходе рабочих совещаний с руководителями АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех» и ООО «Экоальянс» были рассмотрены комплексные программы технологического развития предприятий до 2030 года в рамках обновленной стратегии Топливной компании ТВЭЛ, а также состоялось посещение ряда производственных участков.

По итогам визита Наталья Никипелова особо отметила реализуемый проект автоматизации разделительного производства АО «УЭХК», работу ООО «Экоальянс» по диверсификации рынков сбыта автомобильных катализаторов, а также расширение линейки неядерных продуктов ООО «НПО «Центротех». В частности, одним из перспективных направлений является производство продукции из полимерных композитных материалов (ПКМ). В настоящее время предприятие производит различную тару из ПКМ, в том числе транспортные упаковочные контейнеры для циркониевой продукции Чепецкого механического завода (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). С учетом высокого интереса потенциальных заказчиков на предприятии реализуется инвестиционный проект, который позволит уже в 2021 году расширить линейку выпускаемой продукции из ПКМ.

Еще одним перспективным рынком является продукция для аддитивного производства – металлические порошки для 3D-печати. В настоящее время в НПО «Центротех» запущена в опытную эксплуатацию установка по производству порошков из нержавеющей стали. В планах предприятия – до конца года запустить еще одну установку по производству титановых порошков.

«Рынок продукции для аддитивного производства очень емкий и дополнительно обеспечен тем, что Топливная компания консолидирует всю производственную цепочку, обеспечивая заказами свои предприятия. В 2021 году планируется запустить в Новоуральске Центр аддитивных технологий, в котором будет производиться сборка 3D-принтеров, а также оказываться услуги 3D-печати для внешних заказчиков», – отметила Наталья Никипелова.

Кроме того, в Новоуральске президент АО «ТВЭЛ» встретилась с победителями творческого конкурса «Атом Рядом», открыла Аллею газоцентрифужной технологии в сквере Новоуральского технологического института НИЯУ МИФИ, вручила государственные награды работникам предприятий и приняла участие в телемосте «Перекличка атомных городов».

Для справки:

АО «УЭХК» – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО «УЭХК» поставляется на экспорт. Система менеджмента АО «УЭХК» соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001. www.ueip.ru

ООО «НПО «Центротех» – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации. https://centrotech.ru/

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru