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"Росэлектроника" разрабатывает радарные системы для безопасности железнодорожных переездов

Росэлектроника разрабатывает радарные системы для безопасности железнодорожных переездов

2 октября 2020, 17:45
Рубрика: Инновации
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Машиностроение Электротехника Транспорт 

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разрабатывает радарный комплекс нового типа с применением технологии обнаружения на просвет, который способен обнаруживать препятствия на железнодорожных переездах при любых погодных условиях.

Разработку комплекса ведет НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику») в сотрудничестве с АО «НИИАС» определенным головной организацией по внедрению систем управления и обеспечения безопасности движения поездов, а также технических средств железнодорожной автоматики. На данный момент создан макет радарной системы, натурные испытания комплекса пройдут в Ростовской области, серийное производство изделия планируется развернуть на мощностях НПП «Салют».

«Железнодорожный переезд – объект повышенной опасности. На сегодняшний день по всей сети железных дорог России эксплуатируется около 9 тысяч переездов, которые должны быть оборудованы автоматическими системами контроля. Представленные на рынке альтернативные решения иностранного производства отличаются высокой стоимостью и сложно интегрируются с отечественными системами безопасности на железнодорожном транспорте. Компетенции нашего предприятия в области СВЧ-электроники в кооперации с научным потенциалом НГТУ им. Р.Е. Алексеева позволят создать недорогой комплекс для контроля железнодорожных переездов и не зависеть от импортных решений», - заявил генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

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