Губернатор американского штата Мичиган подписала приказ (executive order)*, который предусматривает переход к полностью безуглеродной экономике, включая формирование энергобаланса штата только на основе ресурсов с нулевым уровнем выбросов СО2 не позднее 2050 г. В качестве промежуточной цели определено доведение доли ВИЭ-генерации до 35% к 2025 г.

Для штатов Среднего Запада планы Мичигана на текущий момент являются самыми амбициозными, и для их выполнения отраслевой регулятор (Michigan Public Service Commission, PSC) должен будет осуществлять дополнительный контроль выполнения долгосрочных планов развития и инвестиционных программ (Integrated Resource Plan, IRPs) энергокомпаниями, занятыми в сфере энергоснабжения населения. В первую очередь это затронет две крупнейшие энергосбытовые компании – DTE Energy и Consumers Energy, – которые уже объявили о планах по достижению нулевых выбросов СО2 применительно к собственным генерирующим активам к 2050 и 2040 гг. соответственно.

По данным американского Информационного агентства по энергетике (Energy Information Administration, EIA), на конец 2018 г. первое место в структуре генерации Мичигана занимали электростанции, работающие на угле (≈40%) и природном газе (≈23%). При этом природный газ для электростанций в основном закупается у соседних штатов Огайо, Индианы и Висконсина, хотя в Мичигане есть и собственные газовые месторождения.

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* Исполнительный приказ (executive order) – акт (указ, распоряжение, постановление), подписанный главойисполнительной власти и имеющий силу закона.