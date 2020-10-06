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Кабмин выделил более 1,26 млрд рублей на реконструкцию объектов ЖКХ в пяти регионах

Кабмин выделил более 1,26 млрд рублей на реконструкцию объектов ЖКХ в пяти регионах

6 октября 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЖКХ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,26 млрд рублей на модернизацию в пяти регионах страны коммунальной инфраструктуры, изношенной более чем на 60%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Более 1,26 млрд рублей будет направлено регионам на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Федеральную помощь получат пять регионов. Это Республика Марий Эл, Алтайский край, Кемеровская, Оренбургская и Ярославская области", - говорится в сообщении. Как отметили в кабмине, "средства господдержки позволят модернизировать объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения со степенью износа свыше 60%".

Решение было принято по итогам рабочей поездки премьера в Переславль-Залесский в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что правительство разработало программу помощи малым городам, которая предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. Среди пилотных городов назывались Орск (Оренбургская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край) и Белово (Кемеровская область).

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Компания: ТАСС

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