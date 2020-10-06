Официальное заявление ЗАО "ЗЭТО"

В результате служебного расследования установлено, что в летне-осенний период 2020 года на территории предприятия ЗАО «ЗЭТО» не было выявлено случаев массовой гибели бездомных домашних животных.

В связи с чем, официально заявляем, что информация, опубликованная 04.10.2020 года в сообществе «Подслушано Великие Луки» «о гибели на территории завода 10 животных (котов и кошечек)…» не соответствуют действительности и вводит читателей сообщества в заблуждение.

Мы обеспокоены сложившейся в СМИ ситуацией, поэтому будем и дальше контролировать этот вопрос, и продолжим собственное расследование.Просим быть бдительными, не поддаваться на провокацию и доверять только проверенным фактам!