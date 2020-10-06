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В Петербурге построят жилой комплекс за 7,8 млрд рублей

В Петербурге построят жилой комплекс за 7,8 млрд рублей

6 октября 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ
Отрасль: Строительство 

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Банк ДОМ.РФ профинансирует на 7,8 млрд рублей строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Полис Групп».

Жилой комплекс из двух корпусов высотой 14 этажей возведут в Приморском районе города. Всего в нем запроектировано 2220 квартир. Сдать объект планируется в конце первого квартала 2024 года.

По информации пресс-службы, в настоящее время в Петербурге с использованием счетов эскроу возводится 29% новостроек (3,44 млн кв. метра). Всего в регионе строится 11,65 млн кв. метров жилья.

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