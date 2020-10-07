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Пожар оставил без связи и интернета северо-восточные районы Калуги

Пожар оставил без связи и интернета северо-восточные районы Калуги

7 октября 2020, 16:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электроэнергетика 

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Утром 6 октября в Калуге наблюдались перебои со связью — у ряда операторов не работал мобильный интернет по всему городу. Причиной стало возгорание электрического кабеля на ул. Грабцевское шоссе. Пожар повредил больше десятка кабелей связи, в результате без интернета остались Тайфун, Грабцево, Солнечный и некоторые другие районы. К ночи благодаря усилиям ремонтных бригад часть кабелей была восстановлена, сообщил представитель одного из провайдеров.

В Калуге широко распространена практика монтажа линий связи на опорах освещения и троллейбусных линий. Это дешевый, но менее устойчивый к обрыву вариант. В центре города муниципалитет уже несколько лет пытается реализовать программу «Чистое небо» и навести порядок в кабельном хозяйстве, но результат пока можно видеть лишь на небольшом отрезке ул. Театральная. А в это время на опорах появляются новые кабели: система звукооповещения, новогодние гирлянды и другое оборудование. Любое происшествие в центре города будет иметь гораздо более серьезные последствия.

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