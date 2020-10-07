Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в 41-ом Международном симпозиуме СИГРЭ, посвященному пересмотру архитектуры электроэнергетических систем (41st International CIGRE Symposium related to «Reshaping the Electric Power System Infrastructure»).

Симпозиум планируется к проведению в г. Любляна (Словения) с 1 по 4 июня 2021 года.

НИК B5 РНК СИГРЭ объявляет отбор докладов для участия в симпозиуме. Аннотации докладов на русском и английском языке необходимо направить в адрес НИК B5 РНК СИГРЭ (air@so-ups.ru) в срок до 15 октября 2020 года.

Для симпозиума определены 3 предпочтительные темы:

ПТ1 Структурные изменения в существующем оборудовании и инфраструктуре:

Увеличение мощности путем модернизации существующего оборудования и инфраструктуры. Стандартизация. Потребность в новых решениях по оборудованию и инфраструктуре. Сквозные технологии электрических сетей от низкого до сверхвысокого напряжения. Оптимальные уровни напряжения для ВИЭ. Декарбонизация оборудования и инфраструктуры электрических сетей.

ПТ2 Новое оборудование и архитектуры электрических сетей:

Связи между регионами и странами. Генерация, передача и накопление электроэнергии. ВИЭ и распределение электроэнергии. Применение шины процесса совместно с низкомощностными измерительными трансформаторами и эволюция систем РЗА и АСУТП. Влияние требований по экологии на вновь разрабатываемые решения (визуальные, шумовые, ЭМС и проч.). Новые материалы (нанотехнологии, ВТСП и проч.).

ПТ3 Безопасность электрических сетей: