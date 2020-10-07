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НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в 41-ом Международном симпозиуме СИГРЭ, посвященному пересмотру архитектуры электроэнергетических систем

НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в 41-ом Международном симпозиуме СИГРЭ, посвященному пересмотру архитектуры электроэнергетических систем

7 октября 2020, 13:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B5
Отрасль: Электроэнергетика 

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Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в 41-ом Международном симпозиуме СИГРЭ, посвященному пересмотру архитектуры электроэнергетических систем (41st International CIGRE Symposium related to «Reshaping the Electric Power System Infrastructure»).

Симпозиум планируется к проведению в г. Любляна (Словения) с 1 по 4 июня 2021 года.

НИК B5 РНК СИГРЭ объявляет отбор докладов для участия в симпозиуме. Аннотации докладов на русском и английском языке необходимо направить в адрес НИК B5 РНК СИГРЭ (air@so-ups.ru) в срок до 15 октября 2020 года.

Для симпозиума определены 3 предпочтительные темы:

ПТ1 Структурные изменения в существующем оборудовании и инфраструктуре:

  1. Увеличение мощности путем модернизации существующего оборудования и инфраструктуры.
  2. Стандартизация.
  3. Потребность в новых решениях по оборудованию и инфраструктуре.
  4. Сквозные технологии электрических сетей от низкого до сверхвысокого напряжения.
  5. Оптимальные уровни напряжения для ВИЭ.
  6. Декарбонизация оборудования и инфраструктуры электрических сетей.

ПТ2 Новое оборудование и архитектуры электрических сетей:

  1. Связи между регионами и странами.
  2. Генерация, передача и накопление электроэнергии.
  3. ВИЭ и распределение электроэнергии.
  4. Применение шины процесса совместно с низкомощностными измерительными трансформаторами и эволюция систем РЗА и АСУТП.
  5. Влияние требований по экологии на вновь разрабатываемые решения (визуальные, шумовые, ЭМС и проч.).
  6. Новые материалы (нанотехнологии, ВТСП и проч.).

ПТ3 Безопасность электрических сетей:

  1. Влияние изменения климата на оборудование и инфраструктуру электрических сетей (гололед, пожары, ветер, подтопления, землетрясения и проч.).
  2. Физическая безопасность и надежность.
  3. Информационная безопасность.
  4. Решения по построению защит для сетей с низкой инерцией.

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