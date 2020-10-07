КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-2020
7 октября 2020, 13:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B5
Отрасль: Электроэнергетика
Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в 41-ом Международном симпозиуме СИГРЭ, посвященному пересмотру архитектуры электроэнергетических систем (41st International CIGRE Symposium related to «Reshaping the Electric Power System Infrastructure»).
Симпозиум планируется к проведению в г. Любляна (Словения) с 1 по 4 июня 2021 года.
НИК B5 РНК СИГРЭ объявляет отбор докладов для участия в симпозиуме. Аннотации докладов на русском и английском языке необходимо направить в адрес НИК B5 РНК СИГРЭ (air@so-ups.ru) в срок до 15 октября 2020 года.
Для симпозиума определены 3 предпочтительные темы:
ПТ1 Структурные изменения в существующем оборудовании и инфраструктуре:
ПТ2 Новое оборудование и архитектуры электрических сетей:
ПТ3 Безопасность электрических сетей:
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