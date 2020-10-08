Атомные технологии и физика будущего станут центральными темами XV Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который пройдет с 9 по 18 октября 2020 года в Москве. Госкорпорация «Росатом» выступит генеральным партнером проведения фестиваля. В этом году фестиваль пройдет в смешанном формате: мероприятия фестиваля можно посетить как лично, так и в онлайн-режиме.

В год празднования 75-летия отечественной атомной промышленности фестиваль будет проведен сразу на нескольких площадках. В программе – лекции ведущих ученых, лабораторные работы, творческие мастерские и интерактивные выставки. В рамках NAUKA 0+ двери для посетителей откроют ведущие вузы и научные центры столицы.

Росатом представит на основных площадках обширную программу, направленную, в первую очередь, на молодое поколение. в «Экспоцентре» на Красной Пресне, на площадке для самых маленьких – дошкольников и младших школьников, будет работать познавательная экспозиция «Атомариум», открывающая для детей удивительный мир физической науки. Там же будет организована мультимедийная инсталляция «Магия деления ядра» и выставка голографических моделей перспективных разработок Росатома. Среди других тематических направлений фестиваля – медицина, энергетика, биология, IT и другие.

На площадке NAUKA 0+ будет организован «Нобелевский лекторий» – цикл лекций Нобелевских лауреатов и популяризаторов науки. Хедлайнером фестиваля в этом году выступит американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку. Среди почетных гостей 4 нобелевских лауреата – создатель стандартной модели элементарных частиц Стивен Уайнберг (США); разработчик флуоресцентной микроскопии Уильям Мернер (США); создатель «молекулярных машин» Жан-Пьер Соваж (Франция); физик-экспериментатор, исследователь гравитационных волн Барри Бэриш (США), а также выдающиеся российские ученые – Валерий Рубаков, Андрей Федянин, Сергей Кулик, Григорий Трубников, Юрий Балега, Юрий Ковалев, Александр Лутовинов и другие.

«В атомной отрасли страны, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, отношение к науке особое. Атомная отрасль была создана во многом благодаря успехам фундаментальной науки. Наши достижения сегодня и в будущем тесно связаны с открытиями и исследованиями ученых. Стремительность современного научно-технического прогресса ставит перед нами все более сложные задачи, поэтому мы уделяем приоритетное внимание научным исследованиям, ведь именно они позволяют нам сохранять технологическое лидерство. Чтобы справиться с этими задачами, нужно уже сегодня заинтересовывать наукой тех, кто будет ее развивать в следующие десятилетия. Фестиваль NAUKA 0+, направленный на популяризацию новых знаний и повышение престижа профессии ученого, – это наш мост в будущее», – отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Фестивали науки проводятся по всему миру и являются одним из наиболее эффективных способов заинтересовать общество наукой и повысить престиж профессии ученого. Ключевая задача такого фестиваля – доступным языком рассказывать, что такое наука, чем занимаются учёные, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы открывает для человечества», – считает сопредседатель оргкомитета фестиваля, ректор МГУ им. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.

Полное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте фестиваля https://festivalnauki.ru/.

Для справки:

Фестиваль NAUKA 0+ проходит ежегодно уже 15 лет. С 2011 года проект получил всероссийский статус: фестивали проходят не только в столице, но и в регионах. В прошлом году в мероприятиях NAUKA 0+ приняли участие 2,6 миллиона человек. Более 900 тысяч посетили фестиваль науки в Москве. Суммарная площадь выставок в Москве, Курске, Чите, Красноярске составила более 20 тыс. квадратных метров.