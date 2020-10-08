"Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") надеется в 2023 году запустить на Сахалине поезда на водородных элементах в рамках реализации пилотного проекта по запуску водородного транспорта. Это следует из материалов вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса "Русатом Оверсиз" Антона Москвина к выступлению в рамках бизнес-вебинара о развитии рынка водородной энергетики.

"Развитие водородного направления должно тесно связывать и технологии, и реализацию пилотных проектов. Нужно себя пробовать в этом направлении, отрабатывать основные модели кооперации с партнерами, модели бизнеса и технологии непосредственно, получать первый опыт, поэтому то, с чего мы начали, - проект водородного поезда на Сахалине. Имеется в виду организация полноценного в пилотном масштабе железнодорожного сообщения с использованием поездов на водородных топливных элементах. Мы предполагаем запуск порядка семи поездов", - сказал Москвин.

РЖД, Росатом, "Трансмашхолдинг" и власти Сахалинской области подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах.

"Росатом отвечает за производство и поставку водородного топлива, организовывает и эксплуатирует заправочную инфраструктуру. Российские железные дороги традиционно планируют выступить заказчиком на эти водородные поезда и дальше эксплуатирующей организации. "Трансмашхолдинг" отвечает за разработку и изготовление водородного поезда и правительство Сахалинской области оказывает максимальную поддержку текущей нашей совместной проработку", - добавил Москвин.

В настоящее время ведется разработка ТЭО проекта. Москвин отметил, что на данный момент есть понимание по технической составляющей, но остаются вопросы по экономике проекта.