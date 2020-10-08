Компания «Россети Сибирь» Сибирь поддерживает законодательные инициативы регионов по отмене транспортного налога владельцам электромобилей. Активная работа в этом направлении ведется во всех регионах присутствия.

В Законодательных Собраниях Красноярского и Забайкальского краев в первом чтении депутаты поддержали законопроекты об отмене транспортного налога для владельцев электромобилей. Краевые парламенты сразу двух крупных регионов проголосовали за важный закон.

Руководство компании «Россети Сибирь» ведет с региональными властями на территории присутствия работу по введению льгот для владельцев электротранспорта. Первым регионом Сибири, отменившим транспортный налог для собственников электромобилей, стал Кузбасс. Там создана рабочая группа на уровне Правительства, которая работает над планами по развитию зарядной инфраструктуры с участием Россети Сибирь, а также предусмотрено финансирование в инвестиционной программе энергокомпании.

Забайкалье и Красноярский край, похоже, войдут в первую тройку регионов, поддержавших освобождение владельцев электромобилей от транспортного налога, что в свою очередь повлечет снижение экологической нагрузки на окружающую среду, а также увеличит спрос на транспортные средства с электрическими двигателями.

«Развитие электротранспорта очень важно и актуально для городов с серьезными экологическими проблемами, ведь принятие такого решения – это шаг в будущее, свободное от выбросов СО2. Конечно, необходимо стимулировать людей пересаживаться на электромобили, создавая электротранспортную инфраструктуру, устанавливая электрозарядные станции, чем мы и занимаемся. Но льготы владельцам электрокаров – еще одно необходимое решение для развития электротранспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока», - прокомментировал генеральный директор энергокомпании Павел Акилин.

В настоящее время в Красноярске три электрозарядных станции от Россети Сибирь: на Предмостной площади, на улице Шахтеров и на площади у железнодорожного вокзала. А в Чите – две: на территории торговых центров «Макси» и «Новосити».

Создание единой национальной сети, которая на первом этапе охватит крупные города с населением более 1 млн человек и свяжет их транспортными коридорами, а на втором этапе – города с населением от 500 тысяч до 1 млн жителей – часть концепции энергохолдинга «Россети» по развитию электротранспорта в стране. Всего до 2024 года в рамках «Программы 30/30» должно быть создано около 1 000 электрозарядных станций в 30-ти крупных городах и на 30-ти магистралях. Цель программы – внедрение единых стандартов качества и надёжности для потребителей по всей России, создание зарядной инфраструктуры «под ключ» – установка, подключение, обслуживание, ремонт зарядных станций с максимальным удобством для пользователей.