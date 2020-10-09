Предприятие "Ардерия" из Адыгеи, где в рамках авторского новаторского проекта "Экологический электротранспорт" создан первый электромобиль "АрдерияТС2", получило право на их массовый выпуск, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что на заводе, расположенном в поселке Энем Тахтамукайского района республики, собрана первая в стране машина в классе электрических микроавтомобилей. Над ее созданием работала группа сотрудников-энтузиастов под руководством Алексея Торопова, руководителя регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

"Предприятие получило право на массовый выпуск электромобилей. Сейчас в работе сборка первой опытной партии. Планируется, что электромобили будут зарегистрированы в Адыгее и получат регистрационный знак региона "01", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи главы республики Мурата Кумпилова с Алексеем Тороповым.

Кумпилов назвал деятельность предприятия, созданного пять лет назад, примером грамотной экономической политики и новаторства. Основным видом его деятельности является производство настенных котлов, одновременно сотрудники занимаются экспериментальной деятельностью.

"Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет, и передовые научные разработки в области электротранспорта. С учетом важности сохранения экологии считаю это направление очень перспективным. Мы заинтересованы в дальнейшем успешном развитии ваших проектов и будем оказывать необходимую поддержку", - цитирует пресс-служба руководителя республики.

По словам Торопова, работа над изобретением велась несколько лет, электромобиль успешно прошел все испытания ФГУП "НАМИ". Также пройдена вся необходимая процедура для получения госномера. Ранее первый зарегистрированный электрический микроавтомобиль был протестирован на трассах Московского региона и стал полноправным участником движения.