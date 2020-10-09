Вчера Правительством Российской Федерации принято решение о выделении Минэкономразвития России и Минобороны России в 2020 году более 5,8 млрд рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию краткосрочных и первоочередных мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением Крымского полуострова. Проекты распоряжений были внесены Минэкономразвития 7 октября.

Так, более 800 млн рублей будет направлено Минэкономразвития России в субъекты Крымского полуострова для реализации мероприятий, позволящих обеспечить до конца 2020 года дополнительную подачу воды в Республике Крым в объеме не менее 10,0 тыс.м.куб./сутки и в г. Севастополе в объеме не менее 3,5 тыс.м.куб./сутки, предусматривающих также бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения и покупку специального оборудования и техники.

Кроме того, Минобороны России к марту 2021 года будут реализованы два мероприятия в г. Севастополе по переброске поверхностных вод с р. Бельбек и Кадыковского карьера на общую сумму порядка 4,9 млрд рублей, что обеспечит дополнительно г. Севастополю не менее 55 тыс. куб. м воды в сутки и бесперебойное водоснабжения населения и социальных объектов г. Севастополя.

Реализация указанных первоочередных мероприятий позволит в конце 2020 г. – начале 2021 года обеспечить необходимый дополнительный объем воды в г. Севастополе и г. Симферополе для надежного водоснабжения населения.

Кроме того, Минэкономразвития России продолжает работу по утверждению плана дополнительных мероприятий по водоснабжению субъектов Крымского полуострова, носящих среднесрочный и долгосрочный характер, реализация которых планируется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2024 года».

Осуществление указанных мероприятий решит проблему водообеспечения г. Севастополя, г. Симферополя и других вододефицитных районов Республики Крым в долгосрочной перспективе.