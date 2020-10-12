Журнал RusCable Insider #193 - Ассоциация "Электрокабель",
анти-солнечные панели, кальмар-фотограф и итоги "Кабельного бизнеса-2020"
12 октября 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
Мировой производитель теплоизоляции - компания ООО "К-Флекс" - построит еще один завод в Подмосковье в 2021 году. Объем инвестиций компании в проект оценивается в 800 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.
"Компания ООО "К-Флекс" начала строительство производственно-складского комплекса в подмосковной Истре (деревня Деньково). Он станет вторым предприятием компании на территории городского округа. Проект позволит создать около 90 новых рабочих мест для жителей Московской области. Объем инвестиций компании оценивается в 800 млн рублей", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
ООО "К-Флекс" является мировым лидером в производстве технической теплоизоляции и звукоизоляции на основе эластомеров, которая пользуется популярностью в России и странах Европы. Первый подмосковный завод был открыт в 2005 году. Производство оснащено современным высокотехнологическим оборудованием и базируется на последних разработках в области технологий и рецептур. Строительство современного производственно-складского комплекса в Деньково позволит укрепить и расширить производственную мощность, внедрить новые технологические решения, повысить конкурентоспособность.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter