Мировой производитель теплоизоляции - компания ООО "К-Флекс" - построит еще один завод в Подмосковье в 2021 году. Объем инвестиций компании в проект оценивается в 800 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

"Компания ООО "К-Флекс" начала строительство производственно-складского комплекса в подмосковной Истре (деревня Деньково). Он станет вторым предприятием компании на территории городского округа. Проект позволит создать около 90 новых рабочих мест для жителей Московской области. Объем инвестиций компании оценивается в 800 млн рублей", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

ООО "К-Флекс" является мировым лидером в производстве технической теплоизоляции и звукоизоляции на основе эластомеров, которая пользуется популярностью в России и странах Европы. Первый подмосковный завод был открыт в 2005 году. Производство оснащено современным высокотехнологическим оборудованием и базируется на последних разработках в области технологий и рецептур. Строительство современного производственно-складского комплекса в Деньково позволит укрепить и расширить производственную мощность, внедрить новые технологические решения, повысить конкурентоспособность.