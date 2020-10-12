Системный оператор ОЭС Украины НЭК «Укрэнерго» планирует получить окончательное решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) о сертификации в качестве независимого системного оператора (Independent System Operator, ISO) в первом квартале 2021 г.

Сертификат НКРЭКУ требуется НЭК «Укрэнерго», чтобы соответствовать требованиям законодательства ЕС о разделении по видам деятельности (ownership unbundling) в электроэнергетике. Полномочия отраслевых регуляторов, согласно директиве ЕС от 5 июня 2019 г. No 2019/944, предусматривают такую процедуру для проверки компаний, выполняющих функции системного оператора в своих странах, и подтверждения, что активы генерации, передачи и сбыта электроэнергии отделены друг от друга и не находятся в единой собственности.

В настоящее время сертификация НЭК «Укрэнерго» возможна только в качестве ISO* при условии, что компания представит НКРЭКУ и в Секретариат Энергетического сообщества** убедительные доказательства, что является естественной монополией, никак не связана с конкурентными видами деятельности, т.е. генерацией и сбытом электроэнергии, и может обеспечить для всех участников рынка процедуру прозрачного и недискриминационного доступа к передающей электрической сети.

Украинский парламент скорее всего одобрит соответствующий законопроект No 3364-1, который позволит НЭК «Укрэнерго» пройти сертификацию в качестве ISO. После этого регулятор подготовит заключение, направит документы на утверждение в Секретариат Энергетического сообщества и одобрит итоговое решение, что для НЭК «Укрэнерго» означает завершение процедуры сертификации в качестве независимого системного оператора.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* НЭК «Укрэнерго» не является собственником магистральных сетей, а управляет ими на праве хозяйственного ведения, поэтому не может быть сертифицирован как TSO (Transmission System Operator), т.е. компания, которая одновременно выполняет функции ОДУ и является собственником сетей. В то же время сертификация по модели ISO требует внесения изменений в ряд украинских законов.

** Энергетическое сообщество – международная организация, объединяющая страны Европейского Союза и соседние государства в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Организация былаучреждена договором, подписанным в октябре 2005 г. и действующем с июля 2006 г. Сторонами договора являются страны ЕС, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Молдова, Сербия, Украина, Черногория, Косово и Грузия.