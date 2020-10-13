Лофт с сетчатым баром

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

На канале НТВ в передаче «Дачный ответ» вышел новый выпуск с участием кабеля VOLTEX Орловского кабельного завода.

Наши герои очень любят интерьеры в стиле лофт. И редакция «Дачного ответа» их прекрасно понимает. Правда, буквально воспроизводить в загородном доме стилистику фабрик и заводов мы не стали. Вместо этого создали уютный сплав кантри, лофта и шале.

Полный выпуск посмотреть можно по ссылке ниже!

https://www.peredelka.tv/do/archive/loft-s-setchatym-..



Интернет-магазин кабеля премиум-класса: http://voltex-cable.ru/