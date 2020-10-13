Лофт с сетчатым баром

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
13 октября 2020, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность
ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
На канале НТВ в передаче «Дачный ответ» вышел новый выпуск с участием кабеля VOLTEX Орловского кабельного завода.
Наши герои очень любят интерьеры в стиле лофт. И редакция «Дачного ответа» их прекрасно понимает. Правда, буквально воспроизводить в загородном доме стилистику фабрик и заводов мы не стали. Вместо этого создали уютный сплав кантри, лофта и шале.
Полный выпуск посмотреть можно по ссылке ниже!
https://www.peredelka.tv/do/archive/loft-s-setchatym-..
Интернет-магазин кабеля премиум-класса: http://voltex-cable.ru/
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