Обращаем внимание участников и гостей форума, что посещение мероприятий деловой программы конгресса возможно в очной и заочной форме. Для выбора формата необходимо при регистрации на сайте https://energoeffektxxi2020.ticketforevent.com указать тот вид участия, который более удобен.

При очном посещении конгресса убедительно просим всех участников не забывать о мерах противовирусной безопасности и иметь при себе маски и перчатки.

Организаторы форума также сообщают о том, что мероприятия конгресса для удобства и безопасности участников будут транслироваться и в on-line режиме.

Но получить ссылку на видеоконференцию можно будет ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ на конгресс.

И не забывайте, что в рамках электронной регистрации разыгрываются призы от организаторов. Первый и каждый 50-й зарегистрировавшийся участник получит памятный подарок.

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет 19 ноября 2020 года в отеле «Park Inn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы».

Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» - газета «Строительный еженедельник».

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.