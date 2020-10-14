 
Мероприятия

Началась регистрация на XIX Международный конгресс "Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология"

Началась регистрация на XIX Международный конгресс Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология

14 октября 2020, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
752

Обращаем внимание участников и гостей форума, что посещение мероприятий деловой программы конгресса возможно в очной и заочной форме. Для выбора формата необходимо при регистрации на сайте https://energoeffektxxi2020.ticketforevent.com указать тот вид участия, который более удобен.

При очном посещении конгресса убедительно просим всех участников не забывать о мерах противовирусной безопасности и иметь при себе маски и перчатки.

Организаторы форума также сообщают о том, что мероприятия конгресса для удобства и безопасности участников будут транслироваться и в on-line режиме.

Но получить ссылку на видеоконференцию можно будет ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ на конгресс.

И не забывайте, что в рамках электронной регистрации разыгрываются призы от организаторов. Первый и каждый 50-й зарегистрировавшийся участник получит памятный подарок.

Для справки:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет 19 ноября 2020 года в отеле «Park Inn Прибалтийская».

Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Постоянные медиа-партнеры мероприятия журналы «Мир Климата» и «Инженерные системы».

Генеральный информационный партнер – агентство «АСН-инфо» - газета «Строительный еженедельник».

Ознакомиться с деловой программой и зарегистрироваться для участия в конгрессе можно на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АС "АВОК Северо-Запад"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Узнайте о новых проектах и форматах участия со скидкой в конгрессе
В Уфе обсудят опыт внедрения росийско-немецких проектов ВИЭ в регионах
В РСПП анонсировали проведение форума по цифровой трансформации
Энергетическую неделю БРИКС открыл Международный фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю
+