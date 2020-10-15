Строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода началось в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, подведомственное Росавтодору, приступило к строительству четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода. Работы по расширению проезжей части начались в Кстовском районе Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

Четвертая очередь обхода Нижнего Новгорода будет представлять собой четырехполосную дорогу протяженностью более 36 км. Дорожные работы разделены на четыре этапа.

"Сейчас мы приступили к реализации первого и третьего этапов строительства. Они завершатся в 2022 году. На участке с 465-го по 473 км будет проведена реконструкция действующей трассы, проезжую часть расширят до четырех полос, построят разноуровневую развязку на пересечении [трассы] М-7 "Волга" с дорогой Работки - Порецкое. Кроме того, здесь появится мост через реку Алферовка и разворотная петля на 468-м километре", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород Александр Лукашук.

В дорожных работах задействованы 150 человек, 65 единиц техники. До конца октября подрядчик увеличит число работников до 200, а количество техники - до 100. Проектная документация по второму и четвертому этапам направлена на государственную экспертизу

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, создание четвертой очереди южного обхода города позволит вывести за территорию Нижнего Новгорода и соседних населенных пунктов весь транзитный транспорт из Москвы и Казани. "Речь идет примерно о 10 тысячах автомобилей в сутки. Завершение южного обхода Нижнего Новгорода окажет положительное влияние как на экологическую обстановку, так и на транспортную доступность региона в целом", - цитирует Никитина пресс-служба.

Строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода будет завершено к 2024 году. На работы планируется направить 23,5 млрд рублей из федерального бюджета.