ПАО «Россети Юг» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) подписали Соглашение о реструктуризации 2 млрд рублей задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Срок её погашения - до конца 2029 года.

В условиях ухудшения платежной дисциплины конечных потребителей (население, бизнес, промышленность) за энергоресурсы в результате спада экономической активности компаниям удалось договориться о погашении гарантирующим поставщиком накопленной ранее задолженности и оплате в полном объёме текущих обязательств, начиная с октября текущего года.

Работа в рамках соглашения позволит как ПАО «Россети Юг», так и ПАО «АЭСК» сформировать четкий денежный поток для финансирования своих производственных программ, обеспечить в полной мере реализацию требований Федерального закона от 27 декабря 2018 года №522-ФЗ по установке средств интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Урегулированный порядок и условия информационного обмена снизят объем разногласий по передаче электрической энергии до минимальных значений. Это, в свою очередь, приведет к существенному снижению судебных споров, уменьшению сроков взыскания гарантирующим поставщиком задолженности с конечных потребителей по выявленным фактам хищения электрической энергии. Эти факторы должны положительно отразиться на финансовых результатах деятельности компаний.