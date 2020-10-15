КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
15 октября 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, МРСК ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика
ПАО «Россети Юг» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (АЭСК) подписали Соглашение о реструктуризации 2 млрд рублей задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Срок её погашения - до конца 2029 года.
В условиях ухудшения платежной дисциплины конечных потребителей (население, бизнес, промышленность) за энергоресурсы в результате спада экономической активности компаниям удалось договориться о погашении гарантирующим поставщиком накопленной ранее задолженности и оплате в полном объёме текущих обязательств, начиная с октября текущего года.
Работа в рамках соглашения позволит как ПАО «Россети Юг», так и ПАО «АЭСК» сформировать четкий денежный поток для финансирования своих производственных программ, обеспечить в полной мере реализацию требований Федерального закона от 27 декабря 2018 года №522-ФЗ по установке средств интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Урегулированный порядок и условия информационного обмена снизят объем разногласий по передаче электрической энергии до минимальных значений. Это, в свою очередь, приведет к существенному снижению судебных споров, уменьшению сроков взыскания гарантирующим поставщиком задолженности с конечных потребителей по выявленным фактам хищения электрической энергии. Эти факторы должны положительно отразиться на финансовых результатах деятельности компаний.
«Проделана большая работа по формированию условий соглашения, удовлетворяющих интересы обеих сторон. Важно соблюсти достигнутые договоренности, так как неплатежи тормозят развитие электросетевого комплекса и влияют на качество энергоснабжения потребителей. Особенно ощутимо это в пики летней жары и в осенне-зимний период. Астраханская область нуждается в обновлении сетевого комплекса, которое напрямую зависит от поступления платежей за потребленные энергоресурсы», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.
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