Группа компаний "Арника" вложит более 21 млрд рублей в создание в Приморье агробиоэкономического кластера высокотехнологичных производств, который будет производить биологически ценные корма для птице- и животноводства. Продукцию планируется в том числе экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Приморского края.

"С 2024 года ООО "Арника-Холдинг" планирует создание в Дальневосточном федеральном округе инновационного агробиоэкономического кластера высокотехнологичных производств по выпуску биологически ценной кормовой продукции, основанной на первичной и глубокой переработке зерна, для удовлетворения потребностей животноводческой и птицеводческой отрасли Российской Федерации, снижения зависимости российского рынка от импорта кормовых товаров. Общий объем инвестиций составляет 21 млрд 100 млн рублей", - сообщили в региональном Минсельхозе.

Там уточнили, что в рамках создания кластера компания построит элеваторный комплекс, заводы для первичной переработки сои, производства кукурузного крахмала, глютеновых продуктов, производства глюкозы из крахмала. Кроме того, инвестор построит биофабрику аминокислот - лизина моногидрохлорида, валина, триптофана, витаминов А, Д3, Р, группы В.

"Приморский край заинтересован в производстве импортозамещающей продукции мирового уровня. Необходимо отметить, что 70% произведенной продукции компания планирует поставлять на российский рынок и 30% продукции экспортировать в страны АТР - Южную Корею, Китай, Японию, Таиланд, Вьетнам", - добавили в региональном министерстве.

Создание в Приморье агробиоэкономического комплекса - один из пунктов разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа утвержден в конце сентября председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Группа компаний "Арника" работает на рынке с 1993 года, разрабатывает технологии и поставляет оборудование, расходные материалы и ингредиенты для мясоперерабатывающей, молочной, рыбной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей пищевой промышленности. В ТОР "Надеждинская" компания реализует проект двух уникальных для России заводов по производству витаминов и специальных кормовых ингредиентов для животных.