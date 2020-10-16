Власти Москвы намерены с 2021 года прекратить закупку общественного транспорта на дизельном топливе и заменять его электробусами. К 2030 году весь парк автобусов Москвы заменят электробусами. Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Со следующего года мы переходим к замене основного парка обычных дизельных автобусов. Со следующего года перестаем вообще закупать дизельный транспорт, дизельные автобусы, до 2030-го года планируем полностью его заместить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология", - сказал мэр.

По словам Собянина, в Москве уже создан самый большой парк электробусов среди городов мира. Он добавил, что экологическая ситуация в городе улучшается. В Москве создана инфраструктура для зарядки электромобилей, также для них предусмотрена бесплатная парковка.