Журнал RusCable Insider #193 - Ассоциация "Электрокабель",
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16 октября 2020, 10:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт
Власти Москвы намерены с 2021 года прекратить закупку общественного транспорта на дизельном топливе и заменять его электробусами. К 2030 году весь парк автобусов Москвы заменят электробусами. Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Со следующего года мы переходим к замене основного парка обычных дизельных автобусов. Со следующего года перестаем вообще закупать дизельный транспорт, дизельные автобусы, до 2030-го года планируем полностью его заместить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология", - сказал мэр.
По словам Собянина, в Москве уже создан самый большой парк электробусов среди городов мира. Он добавил, что экологическая ситуация в городе улучшается. В Москве создана инфраструктура для зарядки электромобилей, также для них предусмотрена бесплатная парковка.
"Нам важно подать пример и для частных машин, и для развития инфраструктуры электрического транспорта. И очень важно, мы создаем в каждом секторе инновационный транспорт, современную отрасль машиностроения. Это "Ласточки", "Иволги", поезда, метропоезда "Москва", это трамвай "Витязь", это электробусы, это лучшие образцы мирового транспортного машиностроения, которые могут конкурировать на всех рынках мира. Но без Москвы они не были бы созданы, потому что начальный толчок, начальные объемы мы должны были дать, что мы и сделали. Это важная история не только для Москвы, но и для транспорта России и возможности конкурировать на мировых рынках", - отметил Собянин.
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