Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на размещение породного отвала фабрики по обогащению антрацита в Ростовской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Обогатительная фабрика мощностью 3 млн тонн в год расположена на территории ООО «Шахтоуправление «Садкинское» в Белокалитвинском районе Ростовской области. Предприятие, входящее в структуру «Южной угольной компании», ведет добычу антрацитного угля в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено размещение породного отвала фабрики. После проведения предыдущей экспертизы в проектную документацию были внесены изменения, в числе которых – выделение в хозяйственно-бытовой зоне площадки для заправки техники, уточненная схема движения транспортных средств на отвале и ряд других решений по планировке земельного участка. Кроме того, дополнены решения по предупреждению самовозгорания породного отвала, предусмотрены мероприятия по удалению из его подошвы суглинков, обладающих просадочными свойствами, и их частичному замещению непросадочными грунтами.

Основное сооружение породного отвала – участок складирования отработанной породы. В хозяйственно-бытовой зоне разместят бытовое инвентарное здание, дизельную электростанцию, площадку под контейнеры для сбора промышленных отходов, а также иные объекты и сооружения.

Выемка угля под площадью породного отвала запрещена. Генеральный проектировщик – ООО «ДонГипроШахт».

Фото: donland.ru