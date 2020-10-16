Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» монтируют интеллектуальную систему учета электроэнергии в пяти восточных районах Краснодарского края. С начала года энергетикибесплатно установили порядка 4,7 тысяч «умных»счетчиков, а также оснастили 17 трансформаторных подстанций устройствами сбора и передачи данных, которые позволят дистанционно обрабатывать показания приборов учета.

«Умные» счетчики размещают на опорах в местеответвления провода к частным домам. Каждому абоненту выдается пульт, с помощью которогоможно отслеживать показатели потребления. Смарт-счетчики фиксируют объем потребленной электроэнергии, мощность и напряжение. Всю эту информацию и энергетики, и абоненты видят в режиме реального времени.

Современные счетчики обладают функцией многотарифного учета электроэнергии. Онанеобходима потребителю для планирования электропотребления и оптимизации расходов.Владельцы «умных» приборов могут перейти на тариф «день-ночь» и платить за электричество меньше, сдвинув на ночное время работу энергоемких приборов.

– Установку интеллектуальных приборов учета мы осуществляем в рамках энергосервисных контрактов, а также при новом подключении, замене вышедших из строя приборов и счетчиков с истекшим межповерочным интервалом. Внедрение цифровых технологий позволяет повысить оперативный контроль над сетями и эффективность учета энергоресурсов, – комментирует директор Армавирских электросетей Дмитрий Рязанцев.

Счетчики нового поколения устанавливаются бесплатно: расходы на их содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт берет на себя сетевая компания.Благодаря тому, что новые приборы имеют высокую защиту от постороннего вмешательства, переход на цифровые технологии существенно снижаетколичество фактов энерговоровства.

Модернизация системы учета электроэнергии проводится в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», принятой группой«Россети» в 2018 году и призванной повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.