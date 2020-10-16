ООО «Транснефть – Восток» завершило работы по техническому перевооружению системы электроснабжения НПС «Нижнеудинск» в Иркутской области.

Работы проводились с апреля в рамках программы технического перевооружения, развития и капитального ремонта объектов ООО «Транснефть – Восток». Цель – повышение эксплуатационной надежности оборудования, задействованного в транспортировке нефти по магистральному нефтепроводу Красноярск – Иркутск.

Выполнен ремонт помещения, в котором располагается щит станции управления (ЩСУ) НПС, установлены новые силовые трансформаторы повышенной мощностью. Энергетическое оборудование ЩСУ, предназначенное для контроля параметров энергоснабжения объекта, было заменено. Для установки силовых трансформаторов построено отдельное блочно-модульное здание комплектной трансформаторной подстанции (КТП) площадью 96,2 кв. м, выполнено строительство кабельной эстакады с прокладкой кабеля общей протяженностью 13,5 тыс. м.

Новое оборудование, установленное на НПС «Нижнеудинск», соответствует современным требованиям эксплуатационной и промышленной безопасности. Реализация проекта позволит полностью исключить вероятность возникновения сбоев в электроснабжении нефтеперекачивающей станции.

Справочно:

НПС «Нижнеудинск» - объект, входящий в производственную инфраструктуру МН Красноярск - Иркутск. Станция введена в эксплуатацию в 1964 году, а в 2006 году она вошла в состав ООО «Транснефть – Восток». Начиная с 2018 года в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта предприятия на НПС «Нижнеудинск» выполняется комплекс плановых работ. Реконструированы резервуары для хранения нефти, проведена полная реконструкция комплекса очистных сооружений станции, с заменой оборудования, построен контрольно-технический пункт. Ведется обустройство молниеотводов тросовой молниезащиты резервуарного парка.