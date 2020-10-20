Прокуратура Мегино-Кангаласского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства об электроэнергетике по поводу неоднократных аварийных отключений потребителей электроэнергии на территории района.

Установлено, что с апреля по сентябрь 2020 года в районе было зарегистрировано свыше 100 случаев отключения электроэнергии, в том числе 47 аварийных.

В ходе проверки прокуроры установили причину столь частых сбоев - ненадлежащее техническое состояние линий электропередач. При этом, вопреки требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергоснабжающей организацией капитальный ремонт электрохозяйства не проводился.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление, а также привлекла к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок) начальника Майинской РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» .

"В настоящее время энергетиками организовано проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение надлежащего технического состояния линий электропередач", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры РС (Я).

Стоит отметить, что в 2015 году завершилось строительство линии электропередачи (ЛЭП) 220 кВ "Томмот – Майя", протяженностью 431 км. Реализация проекта позволила соединить изолированный центральный энергорайон Якутии с объединенной энергосистемой (ОЭС) Востока.