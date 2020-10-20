Специалисты филиала «Россети Кубань» - «Сочинские электрические сети» провели необходимый комплекс восстановительных работ после отключения на подстанции 110 кВ«Мацеста», которое было спровоцировано непогодой, и возобновили энергоснабжение жителей Хостинского района.

Резкое ухудшение погоды (ливневые дожди с грозами, сильный ветер) спровоцировало отключения на энергообъектах сочинского энергорайона. Сотрудники «Россети Кубань» оперативно приступили к устранению последствий стихии и к 18:30 мск полностью восстановилиэнергоснабжение жителей, оставшихся без света из-за технологического нарушения.

Отметим, что уже к 17:00 энергетики восстановили энергоснабжение 60% жителей и 100% социальных объектов. Работы не прекращались, несмотря насильный ветер и ливневые дожди.

В связи с полученным 19 октября экстреннымпредупреждением по неблагоприятным погодным явлениям на территории Краснодарского края от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю персонал компании «Россети Кубань» переведен на усиленный режим работы.

В подразделениях «Россети Кубань» организовано дежурство ответственных руководителей, оперативного и ремонтного персонала компании. Для быстрого реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций обеспечена готовность около 400 аварийно-восстановительных бригад «РоссетиКубань» в составе 1800 человек и более 100 мобильных резервных источников электроснабжения.

Вопросы, связанные с энергоснабжением, можно задать по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии: 8-800-220-0-220.