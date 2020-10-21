В Красноярске готовятся к возобновлению строительства метро

Правительство Красноярского края объявило тендер на разработку проектно-сметной документации на подготовительный период строительства первой линии метрополитена в Красноярске, сообщает RosTender.info.

Как следует из материалов тендера, предстоит разработать проект и смету подготовки территории будущего строительства на участке от станции «Высотная» до станции «Ленинская», монтажного котлована на станции «Вокзальная», стройплощадок электродепо, а также станционных комплексов «Улица Копылова», «Площадь Революции» и «Проспект Мира».

На разработку проекта подрядчику отведут 75 дней. Стоимость работ оценивается в 137 млн рублей, средства поступят из краевого бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 17 ноября, 24 ноября планируют назвать победителя.