20 октября, соглашение о создании завода по производству и укрупнительной сборке металлоконструкций и трубопроводных узлов для проекта «Арктик СПГ 2» на ТОР «Столица Арктики» подписали генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин и генеральный директор ООО «Ренейссанс Арктик» Дмитрий Хам.

«На новом предприятии, размещенном на индивидуальной площадке в селе Белокаменке в границах территории опережающего развития «Столица Арктики», будет создано более 1500 рабочих мест. Льготы и преференции ТОР окажут значительную поддержку инвестору в создании нового производства. Со своей стороны, Корпорация совместно с Минвостокразвития России и правительством области будут комплексно сопровождать проект, предоставляя резиденту широкий инструментарий мер государственной поддержки, в том числе услуги и цифровые сервисы КРДВ», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

Целью реализации масштабного инвестиционного проекта является создание технологического комплекса по производству металлоконструкций (сабдэков), а также укрупнительной сборке металлоконструкций и трубопроводных узлов модулей верхних строений завода по производству сжиженного газа и стабильного газового конденсата в рамках проекта «Арктик СПГ 2», реализуемого ПАО «Новатэк».



Делегация также осмотрела строительную площадку, где инвестор проинформировал участников встречи о проекте.

«Мощность производственного предприятия составит от 24 до 36 тысяч тонн металлоконструкций в год, в месяц это порядка 2-3 тысячи тонн. При этом запустить проект мы рассчитываем уже в конце декабря текущего года и приступили к установке инженерных систем, оборудования и мостовых кранов», - сообщил руководитель компании «Ренейссанс Арктик» Дмитрий Хам.

«Фактически на территории областного центра появилось новое высокотехнологичное промышленное производство со всей необходимой инфраструктурой. Общий объем инвестиций в проект составляет около 3,6 млрд рублей, в том числе 68 млн рублей как резидента ТОР «Столица Арктики». За время реализации инвестпроекта объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области составит около 1 млрд рублей», – прокомментировал губернатор области Андрей Чибис, отметив, что соглашение заключено на 10 лет.

На сегодня статус резидента ТОР «Столица Арктики» присвоен 3 предприятиям. Общий объем инвестиций по соглашениям с КРДВ составляет 82,3 млрд рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 1782 рабочих места.