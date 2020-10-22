Азиатский банк развития и Афганистан подписали соглашение о финансировании строительства линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» из Узбекистана на 110 млн долларов.

Афганистан и Азиатский банк развития в присутствии правительственной делегации Узбекистана 20 октября подписали соглашение о финансировании проекта строительства линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри», предусматривающее выделение 110 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Строительные работы по проекту будут вести узбекские подрядные организации. Контракт о строительстве ЛЭП между компаниями «Национальные электрические сети Узбекистана» и Da Afghanistan Breshna Sherkat будет подписан «в ближайшей перспективе», отметили в МИВТ.

Напомним, в сентябре прошлого года эти энергетические предприятия двух стран заключили контракт на поставку электроэнергии из Узбекистана в Афганистан сроком на 10 лет на условиях «бери или плати». Этот принцип, являющийся одним из условий АБР по финансированию проекта, заключается в том, что если потребность Афганистана в поставках электроэнергии из Сурхандарьи иссякнет, страна обязуется все равно расплатиться по контракту.

Соглашения о строительстве ЛЭП напряжением 500 кВ было подписано в декабре 2017 года. Строительные работы на территории Узбекистана начались в марте 2018 года. Новая ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% до 6 млрд кВт.ч в год. На первоначальном этапе объем поставок составит 4,2 миллиарда кВт.ч.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»