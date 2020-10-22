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"Контактор" запускает автоматические выключатели на постоянный ток серии ВА50-43 на 2000 А

Контактор запускает автоматические выключатели на постоянный ток серии ВА50-43 на 2000 А

22 октября 2020, 12:10
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand
Отрасль: Электротехника 

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АО «Контактор», бренд Группы Legrand, объявляет о запуске в производство автоматических выключателей в литом корпусе серии ВА50-43 на 2000 А для электрических цепей постоянного тока. Аппараты предназначены для нечастых (до 6 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей, а также для защиты электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий.

ВА50-43 – это серия автоматических выключателей на токи 1600 А, 2000 А, с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока. Представлена в нескольких версиях:

  • ВА53-43 - токоограничивающие (категория применения А), с электромагнитными и электронными расцепителями;
  • ВА55-43 – селективные (категория применения В), с электронными расцепителями;
  • ВА56-43 – без максимальных расцепителей тока.

Коммутационные аппараты на постоянный ток 2000 А совместимы как с новыми, так и с существующими электроустановками благодаря неизменным габаритным и установочно-присоединительным размерам, соответствующим аппаратам серии ВА50-43.

Области применения автоматических выключателей серии ВА50-43 на постоянный ток - промышленные электроустановки, дата-центры, объекты транспорта, инфраструктуры и альтернативной энергетики.

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