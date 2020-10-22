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Новинка - профиль для защиты кромок вырезов

Новинка - профиль для защиты кромок вырезов

22 октября 2020, 15:10
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 

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Зачастую на электротехнических корпусах требуется выполнить вырез. Чтобы острая кромка не травмировала ни кабель, ни оператора, кромку необходимо защитить специальным профилем. Для этого ДКС ввели в ассортимент новый элемент – П-образный профиль для кромок. Ознакомиться с его характеристиками вы можете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/79/R5PP02/

П-образный ребреный профиль может применяться для защиты краев любых отверстий, выполненных по листовой стали толщиной 1-1,5 мм. Ш-образный торец позволяет профилю легко проходить любые изгибы кромки выреза без надрезов самого профиля. Изделие поставляется 10-метровыми отрезками.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

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