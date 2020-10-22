 
Модернизация

Потребители Чернышковского района Волгоградской области обеспечены надежным электроснабжением

Потребители Чернышковского района Волгоградской области обеспечены надежным электроснабжением

22 октября 2020, 15:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты «Россети Юг» завершили капитальный ремонт транзитной воздушной линии 110 кВ «Чернышковская-Обливская» протяженностью около 30 км. Она связывает энергосистемы волгоградского и ростовского филиалов компании.

Запитанная от этой линии подстанция 110 кВ «Чернышково» снабжает электроэнергией более 8 тысяч жителей и более 50 социально значимых учреждений районного центра Чернышково. Эта же подстанция обеспечивает электричеством и местные сельхозпредприятия. В Чернышковском районе их насчитывается около тридцати, большая часть специализируется на возделывании зерновых культур.

Энергетики заменили 1,4 тыс. дефектных изоляторов, отремонтировали 25 поврежденных участков провода, укрепили железобетонные стойки и фундаменты трех опор.

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