Специалисты «Россети Юг» завершили капитальный ремонт транзитной воздушной линии 110 кВ «Чернышковская-Обливская» протяженностью около 30 км. Она связывает энергосистемы волгоградского и ростовского филиалов компании.

Запитанная от этой линии подстанция 110 кВ «Чернышково» снабжает электроэнергией более 8 тысяч жителей и более 50 социально значимых учреждений районного центра Чернышково. Эта же подстанция обеспечивает электричеством и местные сельхозпредприятия. В Чернышковском районе их насчитывается около тридцати, большая часть специализируется на возделывании зерновых культур.

Энергетики заменили 1,4 тыс. дефектных изоляторов, отремонтировали 25 поврежденных участков провода, укрепили железобетонные стойки и фундаменты трех опор.