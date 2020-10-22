В Алматинской области Республики Казахстан введены в эксплуатацию солнечные электростанции «Капшагай» мощностью 3 МВт и «Сарыбулак» мощностью 4,95 МВт. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства новых объектов генерации выступили структуры Группы компаний «Хевел».

Новые солнечные электростанции оснащены системами слежения за солнцем. Трекерные установки отслеживают положение солнца и в автоматическом режиме обеспечивают наиболее эффективную ориентацию солнечных модулей. Таким образом, выработка электроэнергии увеличивается в среднем на 20-25% в сравнении со статическим способом расположения фотоэлектрической системы.

Прогнозная годовая выработка обеих СЭС составит 14,1 млн кВт*ч, что позволит избежать 7,5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу. Вся электроэнергия будет поступать в Единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан.

Ввод в эксплуатацию СЭС «Капшагай» и СЭС «Сарыбулак» - очередной этап реализации программы ГК «Хевел» по строительству объектов солнечной генерации на территории Казахстана. В мае текущего года в Акмолинской области состоялось открытие одной из крупнейших солнечных электростанций на территории стран СНГ - СЭС «Нура» мощностью 100 МВт.

Общий объем проектов компании в Казахстане составляет 248 МВт, в том числе СЭС «Кушата» (10 МВт), СЭС «Шоктас» (50 МВт), СЭС «Жанакорган» (10 МВт), приобретённые в 2019-20 годах, СЭС в Кентау и Шымкенте суммарной мощностью 70 МВт, права на строительство которых «Хевел» получила в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов ВИЭ.