 
Компании

Группа компаний "Хевел" ввела в эксплуатацию две солнечные электростанции в Республике Казахстан

Группа компаний Хевел ввела в эксплуатацию две солнечные электростанции в Республике Казахстан

22 октября 2020, 13:40
Рубрика: Компании
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ, КАЗАХСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
213

В Алматинской области Республики Казахстан введены в эксплуатацию солнечные электростанции «Капшагай» мощностью 3 МВт и «Сарыбулак» мощностью 4,95 МВт. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства новых объектов генерации выступили структуры Группы компаний «Хевел».

Новые солнечные электростанции оснащены системами слежения за солнцем.  Трекерные установки отслеживают положение солнца и в автоматическом режиме обеспечивают наиболее эффективную ориентацию солнечных модулей. Таким образом, выработка электроэнергии увеличивается в среднем на 20-25% в сравнении со статическим способом расположения фотоэлектрической системы.

Прогнозная годовая выработка обеих СЭС составит 14,1 млн кВт*ч, что позволит избежать 7,5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу. Вся электроэнергия будет поступать в Единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан.

Ввод в эксплуатацию СЭС «Капшагай» и СЭС «Сарыбулак» - очередной этап реализации программы ГК «Хевел» по строительству объектов солнечной генерации на территории Казахстана.  В мае текущего года в Акмолинской области состоялось открытие одной из крупнейших солнечных электростанций на территории стран СНГ - СЭС «Нура» мощностью 100 МВт.

Общий объем проектов компании в Казахстане составляет 248 МВт, в том числе СЭС «Кушата» (10 МВт), СЭС «Шоктас» (50 МВт), СЭС «Жанакорган» (10 МВт), приобретённые в 2019-20 годах, СЭС в Кентау и Шымкенте суммарной мощностью 70 МВт, права на строительство которых «Хевел» получила в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов ВИЭ.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ООО "Хевел"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Новинка - профиль для защиты кромок вырезов
Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ 10-95/1,5-10 М IEK® – для соединения любого типа жил
Томсккабель выставил на 19 ноября оферту по облигациям 1-й серии в объеме до 500 млн рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно